Luật Quy hoạch chồng chéo, gây khó khăn

Bộ trưởng GTVT là người đầu tiên lên “ghế nóng” Theo chương trình chi tiết các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 vừa được Văn phòng Quốc hội thông báo chiều 1.6, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể sẽ là người đầu tiên đăng đàn vào sáng 4.6 để trả lời chất vấn về giải pháp hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong cả nước, nhất là tại các TP lớn. Giải pháp xử lý những vấn đề tồn tại đối với các dự án giao thông đầu tư theo hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT); tiếp đó sẽ là Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà. Ngày 5.6, ngoài 2 giờ đầu tiên dành cho Bộ trưởng Hà, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung sẽ lên “ghế nóng”. Đăng đàn từ 8 giờ ngày 6.6, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ sẽ trả lời chất vấn nhóm vấn đề thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học, giáo dục phổ thông; công tác quản lý giáo dục mầm non, nhất là giáo dục mầm non ngoài công lập; giải pháp khắc phục tình trạng xuống cấp về đạo đức, lối sống cho giáo viên và học sinh trong nhà trường. Từ 14 giờ 25 ngày 6.6, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ sẽ thay mặt Chính phủ báo cáo làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của ĐB Quốc hội. Vũ Hân