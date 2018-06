Lúng túng trước 'lệnh' ngừng giao dịch các lô đất liên quan đến Vũ 'nhôm'

Hàng trăm lô đất được Vũ “nhôm” chuyển nhượng

Ngày 26.12.2017, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn ký văn bản số 10464/UBND-NC gửi các Sở Tư pháp, Sở TN-MT, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Đà Nẵng, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các quận, huyện và các đơn vị liên quan về việc tạm dừng giao dịch , chuyển đổi chủ sở hữu các tài sản liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”).

UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu giám đốc các Sở TN-MT, Xây dựng, Tư pháp kiểm tra, rà soát, xác định các tài sản là bất động sản trên địa bàn TP.Đà Nẵng do Vũ “nhôm” và 3 cái tên khác đăng ký chủ sở hữu, chủ sử dụng. Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng tổng hợp kết quả thực hiện công văn để thông tin cho Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) theo yêu cầu.

ẢNH: HOÀNG SƠN Hàng trăm lô đất tại khu đô thị Harbour Ville đang ngừng giao dịch do liên quan đến Vũ “nhôm”

Mới đây, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký sử dụng đất đai Q.Sơn Trà đã thông báo tạm dừng giải quyết các hồ sơ giao dịch đất đai liên quan đến 3 dự án lớn, gồm: khu công viên An Đồn (P.An Hải Bắc), lô 12 khu B4.1 khu dân cư An Cư mở rộng (P.Phước Mỹ) và khu đô thị Harbour Ville (P.Nại Hiên Đông). Theo nguồn tin của Thanh Niên, các dự án nêu trên đều được cấp giấy chứng nhận cho cá nhân ông Phan Văn Anh Vũ đứng tên.

Sau khi rà soát, chi nhánh Văn phòng Đăng ký sử dụng đất đai Q.Sơn Trà cho hay khu công viên An Đồn vẫn còn đứng tên Phan Văn Anh Vũ gồm 3 giấy chứng nhận số BG 669345, BG 669343, BG 669001. Khu đô thị Harbour Ville được cấp gồm 527 Giấy chứng nhận, trong đó có 2 giấy chứng nhận số BG 670551, BG 670899 chưa thấy chuyển nhượng tại chi nhánh. Số còn lại đã chuyển nhượng sang người khác. Lô 12B4.1 khu dân cư An Cư 2 mở rộng cũng đã chuyển nhượng sang nhà đầu tư thứ cấp.

Theo “lệnh” của UBND TP.Đà Nẵng, các lô đất vẫn còn đứng tên Vũ “nhôm”, chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Q.Sơn Trà đã tiến hành tạm dừng giao dịch.

Theo thông tin PV có được, riêng đối với các lô đất đã chuyến nhượng sang nhà đầu tư thứ cấp, hiện nay chi nhánh Q.Sơn Trà đang lúng túng không biết có thực hiện dừng giao dịch theo công văn của UBND TP.Đà Nẵng.

Kiến nghị tiếp tục cho phép thực hiện giao dịch

Theo phân tích của ngành chức năng, đối với trường hợp xác định không đúng đối tượng sử dụng đất nhưng người được cấp giấy chứng nhận đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận không thu hồi giấy chứng nhận đã cấp theo quy định tại điểm d, khoản 2 và khoản 3, điều 106 của luật Đất đai năm 2013 và khoản 5, điều 87 của nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính phủ.

Đối với trường hợp này, pháp luật đất đai hiện hành không có quy định xác định lại đối tượng sử dụng đất của bên nhận chuyển quyền sử dụng đất, do đó không có cơ sở để thực hiện việc xác định lại đối tượng sử dụng đất khi thực hiện đăng ký biến động đất đai cho bên nhận chuyển quyền.

Để đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư thứ cấp (người nhận chuyến nhượng từ ông Phan Văn Anh Vũ), Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Đà Nẵng đã có báo cáo và đề xuất Sở TN-MT báo cáo UBND TP.Đà Nẵng cho phép tiếp tục thực hiện các giao dịch về quyền của người sử dụng đất, như: chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, cho thuê, góp vốn, thế chấp,… cấp đổi và cấp lại giấy chứng nhận đối với nhà đầu tư thứ cấp đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các dự án đã nêu.

ẢNH: HOÀNG SƠN Sở TN-MT sẽ báo cáo lãnh đạo TP.Đà Nẵng để xử lý vướng mắc sau khi có “lệnh” dừng giao dịch tại các dự án liên quan đến Vũ “nhôm”

Đối với các giấy chứng nhận không còn dòng trống để xác nhận thay đổi, đơn vị này đề nghị cho phép cấp đổi giấy chứng nhận theo quy định tại điểm 1, khoản 2, điều 17 thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19.5.2014 của Bộ TN-MT.

Một lãnh đạo Văn phòng Đăng ký sử dụng đất đai TP.Đà Nẵng cho rằng những người đầu tư thứ cấp không vướng và không liên quan đến sai phạm của Vũ "nhôm" nên việc chuyển nhượng là bình thường. "Trách nhiệm thuộc về ai thì người đó chịu, còn người dân đã mua đất và được cấp giấy chứng nhận thì đó là tài sản của họ và họ có những quyền giao dịch", vị này nói.



Luật sư (LS) Nguyễn Đình Hạnh (Đoàn LS TP.Đà Nẵng) cho hay trong văn bản hướng dẫn của pháp luật, một khi đối tượng có liên quan đến các dữ liệu pháp luật thì bị đình chỉ giao dịch. “Thông báo của cấp chính quyền sở tại việc ngừng giao dịch theo quy định là được. Những giao dịch thứ cấp, có trước đó nhưng vi phạm pháp luật thì sẽ bị hủy. Còn nếu đúng quy định, sau khi điều tra, kết luận xong thì vẫn giao dịch bình thường. Còn hiện nay theo thông báo thì vẫn phải tạm dừng”, LS Hạnh cho biết.

“Tài sản của người dân thì vẫn là của người dân và không bị cấm giao dịch nhưng lại liên quan đến một vụ việc đang bị điều tra, chưa có kết luận cuối cùng thì rõ ràng giao dịch đất đai không thể thực hiện được", LS Hạnh cho biết thêm.

Trao đối với PV Thanh Niên, ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở TN-MT TP.Đà Nẵng, cho biết Sở đang tổng hợp các trường hợp nói trên để báo cáo lãnh đạo TP.Đà Nẵng xin chủ trương tháo gỡ vướng mắc. “Khi nào có ý kiến của TP.Đà Nẵng, Sở sẽ thông báo sau”, ông Nam thông tin.