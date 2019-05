Lưu thông ngược chiều trên QL1, cụ ông bị xe máy tông tử vong tại chỗ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 6.5, cụ ông khoảng 70 tuổi điều khiển xe máy BS 59E1 - 429.20 lưu thông ngược chiều trên QL1 theo hướng Trung Lương về Mỹ Thuận; khi đến đoạn thuộc ấp 4, xã Trung An, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang , thì bất ngờ va chạm với xe máy BS 63M1 - 6335 do một thanh niên điều khiển lưu thông xuôi chiều.

Nhận tin báo, Công an xã Trung An và Công an TP.Mỹ Tho đã có mặt điều tiết giao thông , khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn do lưu thông ngược chiều.