Ly hôn buổi sáng, buổi tối bị chồng cũ đổ xăng lên người rồi châm lửa đốt

Ngày 7.11, ông Lò Bá Chinh, Trưởng Công an xã Tân Thành (huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa), cho biết cơ quan điều tra đã tạm giữ nghi phạm Cầm Bá Hơn (28 tuổi, ngụ tại thôn Thành Lai, xã Tân Thành) để điều tra , làm rõ hành vi đổ xăng lên người chị Lang Thị Thu (24 tuổi, vợ vừa ly hôn của Hơn) rồi châm lửa đốt.

Người trong nhà và hàng xóm nghe tiếng la hét đã đến dập lửa và đưa chị Thu đến bệnh viện cấp cứu. Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng toàn thân bị bỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Thường Xuân đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo vụ việc tới Công an tỉnh Thanh Hóa. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa sau đó đã tạm giữ hình sự nghi phạm Hơn để điều tra, làm rõ.