Lý Sơn: Kỷ luật 4 đảng viên dùng bằng THPT không hợp pháp

Việc TP.HCM kiểm tra tài xế sử dụng ma túy những ngày qua được dư luận đồng tình. Thế nhưng, do cách làm của các lực lượng có phần khác nhau, dẫn đến kết quả cũng 'chênh lệch' đáng kể.

Liên quan vụ 'chồng tử vong, vợ bị thương' vì vướng dây điện sà xuống đất trước chợ Hòa An (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), ông Nguyễn Quang Hiển đã khiếu nại việc Công an Q.Cẩm Lệ khởi tố bị can ông.