'Ma trận' trên sông Cổ Chiên nhấn chìm ghe chở 26 tấn lúa

Trưa 12.10, các cơ quan chức năng H.Mang Thít ( Vĩnh Long ) đã đến hiện trường xác minh và tìm cách trục vớt chiếc ghe chở lúa bị chìm trên sông Cổ Chiên , đoạn thuộc ấp An Hương 2, xã Mỹ An, H.Mang Thít. Nguyên nhân ban đầu được xác định là ghe bị vướng vào bãi cọc ngầm đóng giữa sông với hàng trăm cây cọc bằng dừa.

Khoảng 3 giờ cùng ngày, ông Trần Văn Minh Hiền (48 tuổi, ngụ xã Phú Mỹ, H.Tân Phú, An Giang) điều khiển ghe mang biển kiểm soát ĐT-11700, chở hơn 26 tấn lúa, lưu thông trên sông Cổ Chiên theo hướng Trà Vinh về Đồng Tháp. Khi đến vị trí trên, do trời tối, không thấy biển báo, ghe bị vướng cọc ngầm, từ từ bị nghiêng rồi chìm. Nghe tiếng tri hô của vợ chồng ông Hiền, những người đi câu, đánh cá gần đó liền đến cứu giúp, đưa cả 2 vào bờ an toàn.