Ma túy bày bán như bán kẹo trong quán cà phê cóc

Chiều 6.6, thượng tá Mai Thành Lục, Trưởng Công an H.Châu Thành (Long An), cho biết Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành đang tạm giữ hình sự 10 nghi can tình nghi đã thực hiện các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán cà phê Thượng Hải ở xã Dương Xuân Hội, H.Châu Thành. Quán cà phê Thượng Hải do Nguyễn Chi Nhỏ (30 tuổi, ngụ cùng địa phương) làm chủ.