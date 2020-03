Ma túy vẫn tràn ngập chốn ăn chơi: Bay, lắc nơi quán bar, vũ trường

Tại Đà Nẵng, trong năm 2019 Công an Q.Hải Châu đã nhiều lần huy động lực lượng trấn áp tội phạm tại các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện, nhất là tội phạm ma túy ở các tụ điểm bar, vũ trường, karaoke… Điển hình, rạng sáng 3.5.2019, công an quận huy động tổng lực gần 200 cán bộ, chiến sĩ, phong tỏa vũ trường F3 (54 Chi Lăng, Q.Hải Châu) để kiểm tra, thu giữ 7 gói ma túy dân chơi mang tới “mở tiệc”. Qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện 80/100 khách tại vũ trường dương tính với ma túy ...

Hơn nửa tháng sau, rạng sáng 20.5.2019, gần 200 cán bộ, chiến sĩ Công an Q.Hải Châu ập vào vũ trường New Phương Đông (20 Đống Đa, Q.Hải Châu). Đây là chiến dịch huy động gần như toàn bộ quân số công an quận, với đầy đủ các đơn vị nghiệp vụ. Bị đột kích bất ngờ, nhiều người chạy trốn vào nhà vệ sinh, nhưng công an quận đã bố trí sẵn các phương án trinh sát từ bên trong ngăn chặn. Công an đưa toàn bộ 190 người về trụ sở để kiểm tra, qua đó tạm giữ 75 người dương tính với ma túy.

Theo lãnh đạo Công an Q.Hải Châu, các tụ điểm kinh doanh này thường rất phức tạp, thiếu ánh sáng, âm thanh ồn ào, do đó phải huy động một lực lượng hùng hậu để kịp thời khống chế, ngăn chặn các hành vi manh động hoặc tẩu tán chất cấm. Trong năm 2020, công an quận tiếp tục thực hiện chỉ thị của Ban Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng về tấn công, trấn áp tội phạm tại các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện, nhạy cảm.