Mắc kẹt trong tâm dịch: Lúng túng 'bài toán' đi - ở

Theo Sở Y tế TP.Đà Nẵng, vì quản lý theo địa bàn khu dân cư nên vấn đề kiểm soát dịch, hỗ trợ xét nghiệm, cung cấp dịch vụ y tế cũng sẽ theo kênh tổ dân phố, khu dân cư. Mọi người, bất kể là người TP, người lao động tự do ngoại tỉnh... đều được khoanh vùng xét nghiệm, lấy mẫu theo nơi cư trú. Bà Trần Thanh Thủy, Phó giám đốc Sở Y tế TP.Đà Nẵng, cho biết những lao động tự do, lao động ngoại tỉnh có liên quan đến các F0, F1... đều được tổ Covid-19 cộng đồng tại địa phương đến lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng. Đà Nẵng đang hướng đến xét nghiệm diện rộng từng khu vực, đảm bảo mọi người đều được cung cấp thông tin dịch bệnh, được xét nghiệm khi cần thiết. “Đặc biệt, đối với những người lao động tự do cần được quán triệt việc giãn cách xã hội tuyệt đối. Họ nên kết nối với tổ dân phố nơi cư trú để được hỗ trợ”, bà Thủy nói.