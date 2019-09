Mang cả can xăng đốt tiệm cầm đồ ở TP.HCM

Ngày 10.9, Công an Q.9 (TP.HCM) đang điều tra , truy bắt Nguyễn Thành Phát (26 tuổi, ngụ P.Phước Bình, Q.9). Phát là người có liên quan trong việc mang can xăng đốt tiệm cầm đồ trên đường 297 (KP.4, P.Phước Long B, Q.9) vào đêm 4.9. Sau khi vụ việc xảy ra, Phát đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo điều tra từ công an, khoảng 21 giờ ngày 4.9, anh Trần Quốc Bảo (26 tuổi) cùng 3 người ngồi trông coi tiệm cầm đồ trên đường 297. Lúc này, Phát cùng một số người đi xe máy đến trước tiệm cầm đồ rồi dừng lại. Phát xuống xe, tay cầm can xăng, tay cầm bật lửa bước vào lớn tiếng với 4 người ngồi bên trong. Thấy vậy, 6 người đi cùng với Phát chạy vào căn ngăn, giật lấy can xăng và kéo Phát ra ngoài. Lúc này Phát không chịu, dùng tay kích hoạt bật lửa. Bất ngờ, ngọn lửa bắt từ can xăng bốc cháy . Những người đứng gần đó bỏ chạy tán loạn thoát thân. Ngọn lửa lan nhanh vào xe máy, bàn ghế gần đó bốc cháy dữ dội. Người dân, cảnh sát PCCC đã dập tắt ngọn lửa ngay sau đó tránh cháy lan qua các nhà xung quanh.