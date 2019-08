Mang súng đi cướp ngân hàng ở TP.HCM

Ngày 2.8, Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Rin (28 tuổi, quê Bình Định) về hành vi mang súng đi cướp ngân hàng

Súng mà Rin dùng đi cướp ngân hàng Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra từ công an, khoảng 14 giờ 45 ngày 4.7, Rin đeo găng tay, trùm kín mặt, đội nón bảo hiểm, mang balo, cầm 1 khẩu súng Rulo , điều khiển xe máy đến Ngân hàng Bắc Á (số 175 Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú) để cướp tiền.

Tại đây, Rin dựng xe bên ngoài, đi vào khu vực thu ngân của ngân hàng, chĩa súng về phía hai nhân viên uy hiếp. Rin quăng túi xách vào bên trong, yêu cầu hai nhân viên bỏ tiền vào. Hoảng sợ, các nhân viên tại đây hô hoán, cầu cứu mọi người. Thấy vậy, Rin bỏ chạy bộ ra ngoài tẩu thoát, thì bị bảo vệ giữ lại. Rin rút súng đe dọa người bảo vệ và lên xe tẩu thoát.

Nhận tin báo vụ cướp ngân hàng Bắc Á , Công an Q.Tân Phú triển khai lực lượng xác minh, truy bắt hung thủ. Ngày 10.7, Công an Q.Tân Phú đã bắt được Rin khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại TP.Quy Nhơn (Bình Định).

Tại cơ quan công an, Rin khai nhận do cần tiền để kinh doanh quần áo, nên lên kế hoạch đi cướp ngân hàng. Công an thu giữ những tang vật mà Rin dùng đi cướp gồm: 1 ba lô, 1 khẩu súng Rulo và 13 viên đạn, 1 áo thun màu đen, xe máy hiệu Yamaha Luvias BS 59D2 - 422.50.