Mật phục trên đèo Bảo Lộc, bắt giữ nghi can vận chuyển ma túy bằng ô tô

Sáng 10.5, Công an TP.Bảo Lộc đã dẫn giải nghi can Võ Văn Đức vào nhà riêng tại thôn 8, xã Lộc Ngãi (H.Bảo Lâm) để khám xét chỗ ở, phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ vận chuyển ma túy mà nghi can này thực hiện.

Sau thời gian dài mật phục, theo dõi, chiều 9.5, khi nắm được thông tin nghi can Võ Văn Đức (33 tuổi, ngụ xã Lộc Ngãi, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng) đang sử dụng ô tô vận chuyển ma túy từ Đồng Nai về Lâm Đồng tiêu thụ, các trinh sát đội Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Bảo Lộc đã huy động lực lượng mật phục, bắt giữ nghi can.

Công an TP.Bảo Lộc đã cử trinh sát dùng xe taxi bám theo đường di chuyển của nghi can Đức, đồng thời, bố trí lực lượng chốt chặn ngay đèo Bảo Lộc để phá án. Đến 20 giờ cùng ngày, khi ô tô của Võ Văn Đức về tới khúc cua tượng đài Đức Mẹ trên đèo Bảo Lộc (thuộc xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc), lực lượng công an đón đầu kiểm tra, bắt giữ nghi can Đức.

Ảnh: Trùng Dương Khúc cua tượng đài Đức Mẹ đèo Bảo Lộc, nơi nghi can Đức bị công an bắt giữ