Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên bị đâm chết

Sáng 11.3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang truy bắt Huỳnh Duy Hiệp (26 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai), là nghi can đâm chết anh Bạch Thế Hiển (23 tuổi, ngụ H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai), do xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.