Máy bay đi Đức của Vietnam Airlines phải quay lại Nội Bài do lỗi kỹ thuật

Cụ thể, chuyến bay VN37 từ Nội Bài đi Franfurt (Đức) có giờ cất cánh dự kiến lúc 23 giờ ngày 30.5. Tuy nhiên, sau khi cất cánh được 80 phút thì phải quay lại Nội Bài.

Một hành khách trên chuyến bay cho biết, chuyến bay đã bị delay 3 tiếng so với giờ dự kiến ban đầu. Sau khi cất cánh 80 phút thì máy bay phải quay lại Nội Bài hạ cánh lúc 4 giờ 25 sáng 31.5. Nhân viên trên khoang hạng C cho biết, do máy bay trục trặc động cơ nên không đủ dầu đến Đức.