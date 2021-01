Máy bay phải dừng hạ cánh xuống sân bay Thọ Xuân... vì chó chạy trong khu bay

Sự cố xảy ra lúc gần 15 giờ chiều qua, 19.1, tại Cảng hàng không Thọ Xuân , khi nhân viên kiểm soát an ninh sân bay phát hiện một con chó chạy rông tại vực sân đỗ máy bay số 6.

Lực lượng an ninh hàng không sau đó đã phối hợp với Đài kiểm soát không lưu sân bay Thọ Xuân tổ chức xua đuổi, vây bắt chó. Thời điểm đó, một chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đến sân bay Thọ Xuân đang vào hạ cánh đã phải chuyển chế độ bay chờ phía trên sân bay Thọ Xuân.

Đến 14 giờ 58, lực lượng an ninh hàng không sân bay Thọ Xuân đã vây bắt được con chó chạy rông. 15 phút sau đó, chiếc máy bay phải dừng chờ đã hạ cánh an toàn tại sân bay Thọ Xuân. Sau khi bắt được chó, lực lượng an ninh hàng không sân bay Thọ Xuân đã tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống hàng rào an ninh, cổng cửa, bịt kín lại lỗ hổng.

Trước đó, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đã xảy ra vụ việc gần như tương tự khi phi công cho biết có "mèo băng qua đường cất hạ cánh".

Cụ thể, hồi 19 giờ 45 ngày 3.1, Trực ban trưởng Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài nhận được thông tin từ Sở Chỉ huy khẩn nguy về việc tổ lái chuyến bay QH1402 chặng TP.HCM - Hà Nội, chuyến bay dự kiến hạ cánh lúc 19 giờ 39 thông báo nghi ngờ có mèo chạy qua đường cất - hạ cánh 11L/29R đoạn gần đường lăn S3.

Ngay sau khi nhận thông tin, Trung tâm khai thác khu bay Nội Bài đã tiến hành kiểm tra đường CHC 11L/29R từ lúc 19 giờ 47 đến 19 giờ 55. Kết quả kiểm tra cho thấy không phát hiện mèo hoặc chướng ngại vật ngoại lai liên quan. Đường cất hạ cánh 11L/29R, đường lăn đảm bảo khai thác bình thường.