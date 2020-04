Mẹ và cha dượng sử dụng ma túy, đánh tử vong con gái 3 tuổi

Tối 3.4, một lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can , bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Minh Tuấn (31 tuổi) và Nguyễn Thị Lan Anh (29 tuổi, vợ Tuấn), cùng trú tại phường Phương Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) để làm rõ tội danh giết người và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 30.3, cơ quan chức năng nhận được thông tin từ Bệnh viện đại học Y Hà Nội về việc bé gái N.N.M.M (3 tuổi, con gái Lan Anh) nhập viện trong tình trạng đã tử vong, trên người có nhiều thương tích, nghi do bị bạo hành.

Ngay sau đó, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an quận Đống Đa bắt khẩn cấp Tuấn và Lan Anh để điều tra, làm rõ sự việc.

Qua kết quả test nhanh, cả Lan Anh và Tuấn đều dương tính với chất ma túy . Bên cạnh đó, Công an cũng thu giữ ma túy tại nhà trọ của 2 người này.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn và Lan Anh khai nhận thường xuyên đánh đập, hành hạ bé M. từ đầu tháng 3. Đến 8 giờ 30 ngày 30.3, thấy con sốt và mệt, Lan Anh cho uống sữa nhưng bé nôn và ngất. Thấy vậy, Lan Anh đã đưa bé M. đến Bệnh viện đại học Y cấp cứu, nhưng chưa đến bệnh viện thì nạn nhân đã tử vong.

Theo Công an thành phố Hà Nội, bé M. là con của Lan Anh và người chồng trước. Công an thành phố Hà Nội đang tạm giam 2 bị can này để tiếp tục làm rõ vụ án, củng cố hồ sơ, xử lý theo pháp luật.