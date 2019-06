Miền Bắc, miền Nam mưa nhiều, miền Trung hạn hán còn gay gắt

Mưa cả ngày lẫn đêm và tập trung nhiều vào ban đêm cho đến gần sáng, dễ gây ra lũ quét , sạt lở đất ở hầu hết các tỉnh vùng núi phía bắc và lũ trên các sông gây ngập lụt vùng trũng, vùng đồng bằng trung du. Cường độ mưa tập trung nhiều nhất là trong hai ngày cuối tuần (15 - 16.6), có nơi còn mưa to trong ngày thứ hai, đề phòng trong cơn giông có sét, lốc xoáy, gió giật.

Tuần sau, rãnh thấp này sẽ dịch chuyển dần xuống phía nam, ngang qua Tây nguyên và miền Trung, nối dài ra vùng biển Hoàng Sa. Miền Trung cũng sẽ có mưa tăng dần nhưng không phân bố đều.

Vùng núi phía tây các tỉnh miền Trung và Tây nguyên có mưa khá hơn vùng ven biển, một số nơi sẽ chấm dứt tình hình nắng nóng trong đợt này. Tuy nhiên, đến gần cuối tuần sau, áp thấp nóng sẽ phát triển và lấn sang, có thể bắt đầu một đợt nắng nóng mới ở miền Trung và phía tây bắc bộ. Thời tiết thay đổi liên tục từ nắng nóng sang mưa giông, mưa trái mùa và nóng gay gắt nên tình hình hạn hán và nguy cơ cháy rừng ở miền Trung tiếp tục ở mức cao.

Tây nguyên và Nam bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi gió mùa tây nam hoạt động mạnh và rìa phía nam của rãnh thấp, do vậy thời tiết vẫn còn xấu, trời nhiều mây, sáng có lúc hửng nắng nhưng từ trưa cho đến chiều, tối có mưa diện rộng . Trong đợt mưa này, Tây nguyên và miền Đông mưa nhiều hơn do điều kiện địa hình và gần rãnh áp thấp hơn, có nơi mưa to liên tục trong vài ba ngày, có thể gây tình trạng ngập úng.