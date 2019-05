Dự báo thời tiết hôm nay 28.5.2019: Mưa diện rộng, cảnh báo lũ, sạt lở

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, lượng mưa từ 21 giờ đến 23 giờ ngày 27.5 tại Móng Cái (TP.Móng Cái) 54 mm, Mường Khương (Mường Khương) 45mm.

Nhận định trong 3 - 6 giờ tới các khu vực trên tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa có thể đạt từ 30 - 60mm) và có thể lan sang khu vực lân cận.

Cảnh báo trong khoảng từ 3 - 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai đặc biệt khu vực TP.Móng Cái (Quảng Ninh) và các huyện Hoành Bồ, Ba Chẽ (Quảng Ninh), Mường Khương (Lào Cai).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

oC, có nơi dưới 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 34oC. Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26C, có nơi dưới 22C; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 34C.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC, vùng núi có nơi dưới 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC, vùng núi 26 - 28oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, chiều và đêm mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33oC, phía Nam có nơi 33 - 35oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; ngày có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC, có nơi trên 36oC.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Nam bộ

Có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Ảnh: PHẠM HỮU Nước ngập sâu tại giao lộ Cao Lỗ - Tạ Quang Bửu (Q.8, TP.HCM) sau cơn mưa lớn vào chiều 27.5

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, ngày có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 31oC.