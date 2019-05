Mưa lũ lớn tại Quảng Ninh, 1 người mất tích

Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi Bắc bộ

Do mưa lớn kéo dài từ đêm 25 đến rạng sáng 26.5 trên địa bàn TP.Móng Cái (Quảng Ninh) nên xuất hiện lũ trên sông Ka Long làm 1 người mất tích, nhiều khu dân cư bị ngập úng và gây nhiều thiệt hại về tài sản.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Trần Quốc Việt (21 tuổi, trú P.KaLong, TP.Móng Cái). Công an TP.Móng Cái cho biết, khoảng 5 giờ ngày 26.5, anh Việt bị nước lũ cuốn trôi khi đang chèo mủng trên sông biên giới Ka Long (đoạn từ Km 1 - Km 2). Đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Theo thống kê ban đầu của UBND TP.Móng Cái, mưa lũ đã cuốn trôi 37 đò máy, 2 đò bị mắc kẹt tại cầu phao tạm; sạt lở 4 m kè sông biên giới tại xã Bắc Sơn (TP.Móng Cái); gần 100 hộ bị ngập lụt nặng. TP.Móng Cái đã huy động khoảng 500 người thuộc các lực lượng: bộ đội biên phòng, quân đội, công an, dân quân tự vệ tìm kiếm người mất tích và giúp dân khắc phục hậu quả sau trận mưa lũ.

* Ngày 26.5, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên bắt đầu từ sáng sớm nay (27.5), khu vực Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác. Riêng các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn có mưa to cục bộ. Dự báo từ 27 - 29.5, các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi Bắc bộ có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30 - 80 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trung tâm cảnh báo trọng điểm của đợt mưa lớn này có khả năng xảy ra ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái và Lai Châu, bắt đầu từ đêm 27 đến đêm 28.5, lượng mưa có thể đạt 80 - 150 mm/24 giờ, có nơi 150 - 200 mm/24 giờ. Mưa lớn sẽ khiến các sông suối ở vùng núi Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ trên các sông từ 2 - 4 m; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp.