Miền Bắc mưa giông, đề phòng lũ quét

Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) này di chuyển về phía tỉnh Quảng Đông, đảo Hải Nam, Trung Quốc và sau đó có thể vào bắc vịnh Bắc bộ.

Miền Bắc nắng nóng còn rất gay gắt trong ngày 29.7 với nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39C. Từ chủ nhật (30.6) trở đi, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và rìa tây hoàn lưu của ATNĐ nên trời chuyển nhiều mây, bắt đầu mưa giông từ vùng núi, sau đó vùng mưa sẽ mở rộng ra toàn miền Bắc, có nơi mưa to đến rất to. Đợt mưa này kéo dài cho đến cuối tuần, vùng núi đề phòng có lũ quét và sạt lở đất, vùng đồng bằng trũng thấp có thể bị ngập do mưa.