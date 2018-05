Miền Bắc tiếp tục có mưa giông diện rộng vào chiều tối

Sáng nay, 13.5, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết, do ảnh hưởng của đới gió tây nam ở rìa phía tây áp cao cận nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên 5000 m đang dịch chuyển về phía đông, nên ban ngày thời tiết ở các tỉnh trên toàn miền Bắc nhiều mây, nhiệt độ phổ biến từ 29 - 33 độ. Nhưng cho đến chiều và tối nay, thời tiết các tỉnh miền Bắc chuyển trạng thái, tiếp tục xảy ra mưa rào và giông trên diện rộng. Trong đó, khu vực Tây Bắc, Việt Bắc sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.