Miền Trung đối mặt mưa lớn, ngập lụt trở lại

Cũng theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7, trong ngày 14.10, TT.Trạm Tấu (H.Trạm Tấu) có mưa lớn gây ra lũ quét làm 1 người chết và 41 ngôi nhà bị hư hỏng.

Từ ngày 16 - 21.10, các tỉnh Trung bộ có mưa rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có khả năng mưa đặc biệt to. Dự báo, tổng lượng mưa trong đợt này ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến 500 - 800 mm, cục bộ có nơi trên 800 mm. Các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế phổ biến 300 - 500 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Từ Đà Nẵng đến Phú Yên có mưa 200 - 300 mm, có nơi trên 350 mm. Khu vực Tây nguyên bắt đầu có mưa từ đêm 16 - 18.10 với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm.