Mở loa di động chơi ma túy tập thể trong khách sạn

Tối 10.5, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang phong tỏa khách sạn Thảo Yến (xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho) để làm việc với chủ khách sạn và 61 thanh niên vừa mở loa di động phát nhạc ầm ĩ vừa chơi ma túy tại đây.

Theo đó, lúc 15 giờ 30 phút ngày 10.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an TP.Mỹ Tho kiểm tra hành chính khách sạn Thảo Yến. Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang trong 6 phòng của khách sạn có 61 thanh niên đang tổ chức tiệc với loa di động mở nhạc ầm ĩ và sử dụng ma túy dưới dạng thuốc lắc, "hàng đá".