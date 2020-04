Triệt phá đường dây vận chuyển 71.000 viên thuốc lắc từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ

Ngày 24.4, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, thuốc lắc... số lượng lớn từ Campuchia qua các tỉnh Tây Nam đưa về TP.HCM tiêu thụ.

Theo thông tin ban đầu, vào cuối tháng 3.2020, qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP.HCM phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Campuchia qua các tỉnh Tây Nam đưa về TP.HCM tiêu thụ.

Các nghi can vận chuyển mỗi lần khoảng 20 kg ma túy đá, 10-20 kg Ketamine, 10-20.000 viên thuốc lắc.

Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 13.4, PC04 phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an, Công an Q.8, Q.Bình Thạnh, Q.Tân Phú đồng loạt ra quân, bắt giữ các nghi can trong đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy