Mở rộng điều tra vụ phá rừng nghiêm trọng tại H.Quảng Ninh, Quảng Bình

Cơ quan CSĐT Công an H.Quảng Ninh (Quảng Bình) khởi tố 5 bị can vụ phá rừng nghiêm trọng, tạm giam 2 bị can và tạm giữ 2 bị can, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Công an H.Quảng Ninh đang điều tra, lấy lời khai đối với Vương (bên trái) và Hinh - Ảnh: Anh Minh Ảnh: Anh Minh Công an H.Quảng Ninh đang điều tra, lấy lời khai đối với Vương (bên trái) và Hinh