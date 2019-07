Mở rộng điều tra vụ SAGRI: Bắt thêm 2 bị can

Tối 8.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an cho biết đã tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc, đối với: Vân Trọng Dũng (52 tuổi), nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI), trú tại chung cư 212 Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1 (TP.HCM); Nguyễn Thị Thúy (53 tuổi), nguyên Kế toán trưởng SAGRI, trú tại chung cư Nguyễn Tri Phương, số 7A Thành Thái, P.14, Q.10 (TP.HCM).