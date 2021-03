Mở rộng điều tra vụ SAGRI: Khởi tố thêm nguyên Phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM

Chiều 4.3, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an, cho biết trong quá trình điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại SAGRI, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an, vừa ra Quyết định khởi tố các bị can, gồm: Lê Văn Thanh, nguyên Phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM; Nguyễn Thanh Chương, nguyên Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP.HCM, về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo quy định tại điều 219, bộ luật Hình sự năm 2015.

Đồng thời, C01 đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại điều 360, bộ luật Hình sự năm 2015 xảy ra tại SAGRI; và khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh An, nguyên kiểm soát viên của SAGRI, về tội danh này.

Các quyết định khởi tố bị can này đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Theo thông tin ban đầu, bị can Lê Văn Thanh và Nguyễn Thanh Chương đã tham mưu đề xuất không đúng quy định dẫn đến việc UBND UBND TP.HCM ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng dự án Phước Long B (Q.9, UBND TP.HCM) giữa SAGRI và Tổng công ty cổ phần Phong Phú trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 700 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Thị Thanh An là kiểm soát viên, không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định, dẫn đến việc các bị can chuyển nhượng dự án trên trái pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước.