Mở rộng điều tra vụ tuyến đường 250 tỉ nứt gãy như 'động đất'

Ngày 15.11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đào Trọng Nhất (35 tuổi, ngụ Hà Nội) về hành vi vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nhất là kỹ sư của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông 8 (trụ sở tại Hà Nội), đơn vị thực hiện khảo sát thiết kế dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh H.Chư Sê (Gia Lai). Theo đó, Cơ quan CSĐT xác định ông Nhất với vai trò kỹ sư cầu đường, có chuyên môn phụ trách việc khảo sát thiết kế công trình, nhưng không làm đúng các quy định về xây dựng dẫn đến sự cố công trình, gây sụt lún nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tuyến đường tránh này bị hư hỏng, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng . Liên quan đến vụ án, trả lời PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Gia Lai cho biết là cá nhân, tổ chức trong quá trình thiết kế, thẩm định, thi công công trình... đều có những liên quan. “Hiện vụ án đã được khởi tố cũng như đã khởi tố 1 bị can. Quá trình điều tra nguyên nhân cũng như xử lý về mặt hình sự vẫn đang được tiếp tục. Qua kết quả điều tra, tùy hành vi vi phạm mà có những biện pháp xử lý đúng theo quy định của pháp luật”, vị này nói.

Tuyến tránh Chư Sê vừa thi công xong đã hư hỏng rất nghiêm trọng Ảnh: Trần Hiếu

Tuyến đường tránh qua H.Chư Sê dài 10,82 km, được khởi công vào tháng 5.2018 với tổng mức đầu tư gần 250 tỉ đồng từ nguồn ngân sách, do Ban Quản lý dự án 6 thuộc Bộ GTVT làm chủ đầu tư. Đến tháng 6.2019, tuyến đường đã hoàn thành, chờ nghiệm thu đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, chỉ sau vài cơn mưa đầu tháng 9.2019, sự cố nghiêm trọng đã xảy ra. Theo đó, một đoạn đường dài hơn 100 m bị sụt lún, nứt toác và vỡ toàn bộ kết cấu nền, ta luy đường, như vừa trải qua một trận động đất mạnh.

Theo kết quả điều tra bước đầu của Công an tỉnh Gia Lai, địa chất của nền đường đã không được khảo sát kỹ. Đơn vị khảo sát địa chất không thực hiện đầy đủ việc khảo sát, quy định cách 500 m khoan 1 mũi, nhưng vị trí của 2 mũi khoan cách nhau đến 900 m.

Cho đến nay, sự cố nghiêm trọng này vẫn chưa được khắc phục. Các phương tiện giao thông không thể lưu thông qua đoạn tuyến này. Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 15.11, ông Đỗ Tiến Đông, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Gia Lai, cho biết: “Do phục vụ điều tra nên công tác khắc phục sửa chữa đến nay chưa được tiến hành. Mới một tuần nay mới cho phép sửa chữa. Chúng tôi cũng hy vọng các đơn vị liên quan khắc phục sớm để thông tuyến, bàn giao đưa vào sử dụng nhằm giảm áp lực giao thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua H.Chư Sê”.