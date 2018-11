Mỏi mòn thân phận 40 năm oan khuất: Đại biểu Quốc hội chất vấn Viện KSND tối cao

Viện KSND tỉnh Tây Ninh (Quyết định số 15/KSĐT-TA ngày 11.5.1983). Do đó, hiện nay chỉ ông Nguyễn Văn Dũng có cơ sở đề nghị giải quyết bồi thường thiệt hại, vụ việc đã được Tòa án nhân dân H.Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh xét xử (Bản án số 55/2018/DS-ST ngày 12.9.2018 - đang bị kháng cáo), 7 trường hợp còn lại cơ quan chức năng không thụ lý do không cung cấp được quyết định đình chỉ điều tra của Viện KSND tỉnh Tây Ninh.

“Nếu nhận được chất vấn, tôi sẽ trả lời” Chiều 31.10, trả lời PV Thanh Niên bên hành lang QH, Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí cho biết hiện ông chưa nhận được chất vấn của ĐBQH. “Nếu nhận được chất vấn, tôi sẽ trả lời”, ông Trí khẳng định.

Trong khi đó, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp QH Nguyễn Văn Luật cũng cho biết Ủy ban Tư pháp đã nhận được thông tin về vụ oan sai này và đã có văn bản đề nghị Viện KSND tối cao tiến hành kiểm tra lại để giải quyết cho người dân theo đúng quy định. “Tuy nhiên, tới nay Viện KSND tối cao vẫn chưa trả lời”, ông Luật cho biết.

Trong văn bản gửi Viện trưởng Viện KSND tối cao mà ông Luật cung cấp cho Thanh Niên, Ủy ban Tư pháp nêu rõ, theo phản ánh của báo chí, ông Nguyễn Văn Dũng ở xã Phước Thạnh, H.Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh bị bắt, khởi tố về tội cướp tài sản và bị tạm giam từ tháng 7.1979. Ngày 11.5.1983, Viện KSND tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định đình chỉ điều tra vì ông Dũng không có hành vi phạm tội.

Ông Dũng đã yêu cầu bồi thường thiệt hại do bị oan nhưng Viện KSND tỉnh Tây Ninh vẫn chưa bồi thường dứt điểm cho ông Dũng. Bên cạnh đó, cùng với ông Dũng còn có 7 người khác là người thân của ông Dũng cũng bị tạm giam, được trả tự do theo quyết định của Viện KSND tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, cho đến nay những người này mặc dù đã khiếu nại nhiều lần nhưng không được bồi thường vì lý do không có quyết định đình chỉ của Viện KSND tỉnh Tây Ninh làm căn cứ để xem xét bồi thường. Theo trình bày của đương sự thì Công an xã Đôn Thuận đã thu hết giấy tờ, trong đó có quyết định đình chỉ điều tra của Viện KSND tỉnh Tây Ninh.

Từ đó, Ủy ban Tư pháp QH đề nghị Viện trưởng Viện KSND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo kiểm tra, xem xét quá trình giải quyết vụ việc của ông Nguyễn Văn Dũng và những người có liên quan ở Tây Ninh, đảm bảo quyền lợi của người bị oan, đồng thời thông báo kết quả giải quyết đến Ủy ban Tư pháp của QH.

Trao đổi thêm với PV Thanh Niên, ông Luật cho hay tất cả những vụ liên quan đến oan sai theo luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước thì trách nhiệm của cơ quan nào, cơ quan đó phải thực hiện theo đúng quy định của luật. “Những vụ việc mà báo chí đã lên tiếng hoặc đương sự có yêu cầu thì Ủy ban Tư pháp khi nhận được thông tin sẽ yêu cầu các cơ quan trong phạm vi chức năng của mình phải kiểm tra lại để chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm. Nếu liên quan đến Viện KSND các cấp thì đề nghị Viện KSND tối cao chỉ đạo kiểm tra xem xét tất cả các hồ sơ lưu từ trước tới nay và trên cơ sở trình bày của đương sự để xác minh”, ông Luật nói.