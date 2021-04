Mỏi mòn thân phận 40 năm oan khuất: Hoãn vụ kiện đòi bồi thường oan sai

Trước đó, ngày 15.4, TAND tỉnh Bình Dương đã lên lịch xét xử vụ kiện đòi bồi thường oan sai giữa ông Nguyễn Văn Dũng với Viện KSND tỉnh Tây Ninh.

Trao đổi với PV Thanh Niên , ông Dũng nhỏ cho biết bản thân ông là 1 trong 8 người bị khởi tố, bắt giam oan sai trong vụ án “cướp tài sản riêng của công dân” do Công an H.Trảng Bàng (nay là TX.Trảng Bàng, Tây Ninh) thực hiện vào ngày 26.7.1979. Sau thời gian dài điều tra mà không thu thập được chứng cứ phạm tội, ngày 11.5.1983, Viện KSND tỉnh Tây Ninh ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án. Ông Dũng nhỏ cùng những người khác trong cùng một gia đình được trả tự do sau thời gian bị giam oan 1.386 ngày