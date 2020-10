Mỏi mòn thân phận 40 năm oan khuất: Nhắm mắt chưa xuôi nỗi đau!

Được minh oan vào tháng 10.2019 sau gần 40 năm oan khuất mang thân phận bị can, vì tuổi cao sức yếu, hầu hết nạn nhân trong vụ oan sai xuyên thế kỷ chấp nhận mức bồi thường Viện KSND tỉnh Tây Ninh đưa ra với mong muốn nhận được chút tiền an ủi để chữa bệnh lúc tuổi già. Thế nhưng, đã gần 7 tháng qua, tiền bồi thường vẫn chưa có, trong khi một người đã trút hơi thở cuối vì đau yếu...

Nạn nhân đó là ông Hồ Long Chánh (68 tuổi, ngụ Tây Ninh), qua đời hôm qua, 6.10.

Thế nhưng, kể từ khi thỏa thuận bồi thường xong ngày 11.3.2020, tới nay đã gần 7 tháng trôi qua, các nạn nhân vẫn chưa nhận được tiền. Sau thời gian mòn mỏi chờ đợi, ông Chánh đã trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng 6.10. “Gần 40 năm sống với thân phận bị can và hơn 3 năm 9 tháng ở tù, bị đánh đập, bị hành hạ tới thừa sống thiếu chết, bị khinh khi, phỉ báng thì hơn 1 tỉ đồng không thể nói là công bằng, nhưng tôi đành chấp nhận để cuối đời có một chút gọi là an ủi”, ông Chánh từng nói khi chấp nhận mức bồi thường, nhưng đến nay “chút an ủi” đó ông cũng không được toại nguyện.

Trong cơn hấp hối, ông gọi mãi tên bà Ngọc Lan và đứa con gái mà bà sinh non ở trong tù là Tuyết chỉ mới vừa được ông và bà Lan nhận lại gần một năm trước (chị Tuyết được gửi cho một cặp vợ chồng là cán bộ Công an H.Trảng Bàng nhận nuôi từ khi vợ chồng ông Chánh ở tù oan tới nay - PV). Khi bà Lan tới bên, ông cố siết chặt tay người vợ cũ (ông Chiến và bà Lan ly dị do những hiểu lầm trong quá trình bị bắt oan - PV), nước mắt ứa ra cùng những cái nấc không thành lời. Người phụ nữ ở tuổi gần đất xa trời chẳng biết nói gì hơn, nắm chặt bàn tay người từng là bạn đời, cố an ủi: “Mọi chuyện qua rồi”. Bà nói mà như cố an ủi cho chính mình, bởi tình cảnh sức khỏe của bà mấy năm nay còn bi đát hơn, bệnh tật khiến bà đi lại không vững...