Một bác sĩ bị hành hung tại bệnh viện

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng 19.5, bệnh nhi N.T.V.A (4 tuổi, ngụ P.Yên Đỗ, TP.Pleiku) được mẹ là N.T.C đưa vào bệnh viện, được chẩn đoán viêm amidan và có y lệnh nằm theo dõi.

Đến 4 giờ cùng ngày, người nhà tự ý đưa bệnh nhi về. Lúc 7 giờ cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Đăng Hà (25 tuổi) đến nhận ca trực. Cùng lúc, chị C. bế cháu A. đến gặp bác sĩ Hà để yêu cầu khám bệnh. Do bệnh nhân đông nên bác sĩ Hà yêu cầu chờ nhưng chị C. có lời lẽ xúc phạm.

Đến khoảng 9 giờ 10 cùng ngày, bác sĩ Hà quay trở lại phòng cấp cứu thì bị một người đàn ông chửi bới đồng thời đạp vào sườn và tát vào mặt, đầu. Qua xác minh của cơ quan công an, người đánh bác sĩ Hà là Ngô Thành Công (31 tuổi), bố của cháu A.