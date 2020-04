Một ca lây nhiễm, cách ly cả thôn

Chiều 8.4, Chủ tịch UBND H.Mê Linh ( Hà Nội ) Đoàn Văn Trọng cho biết, liên quan đến BN 243, huyện đã điều tra được 109 trường hợp F1, đã lấy mẫu 108 người, trong đó phát sinh 1 trường hợp dương tính (BN 250), 18 trường hợp chưa có kết quả, còn lại đều âm tính. Các trường hợp F2 của BN 243 đến nay đã xác định được 238 người. Với trường hợp BN 250 là nữ, bán hàng tạp hóa cạnh nhà BN 243, huyện đã xác định 132 trường hợp F1 của BN và đều được lấy mẫu test nhanh, kết quả tất cả đều âm tính, được cách ly theo quy định.

Bệnh nhân thứ 243 có thể không lây Covid-19 từ Bệnh viện Bạch Mai

H.Mê Linh cũng đã có quyết định cách ly, khử khuẩn toàn bộ thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh), nơi ở của BN 243, với 10.873 người. “Người dân trong thôn cũng chấp hành, tự giác đến khai báo y tế và diện F1 đều mong muốn được đi cách ly sớm. Chúng tôi cũng mong muốn sớm được xét nghiệm nhanh với toàn bộ số dân thôn Hạ Lôi để có biện pháp kịp thời”, ông Trọng nói.

Cũng liên quan đến BN 243, Chủ tịch UBND Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội) Trần Thế Cương cho biết, trên địa bàn quận có 8 trường hợp F1; 64 trường hợp F2; và 197 trường hợp F3. Đáng chú ý, có 1 phó trưởng công an P.Đông Ngạc đã ăn cơm, uống rượu cùng BN 243, sau đó về sinh hoạt cùng toàn bộ cán bộ, công nhân viên công an phường, tổng cộng 18 người. “Chúng tôi đề nghị cách ly toàn bộ Công an P.Đông Ngạc, tiến hành phun khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm”, ông Cương cho biết.

Ngoài ra, tại Q.Bắc Từ Liêm còn có số lượng khá lớn người buôn bán hoa ở P.Tây Tựu và P.Liên Mạc có mối quan hệ với BN 243, quận đã lên danh sách khoảng 250 người, trong đó có 8 F1 (tìm được qua trích xuất camera tại chợ hoa Quảng Bá, Q.Tây Hồ). Ông Cương cũng đề xuất, do những người đi bán hoa trên địa bàn quận rất nhiều, nên đã giao công an phường lập trạm để đo nhiệt độ cho những người này, đồng thời đề nghị CDC Hà Nội cung cấp test nhanh để tiến hành test nhanh những người buôn bán hoa trên địa bàn.

