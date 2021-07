Một cán bộ nghi mắc Covid-19, cách ly toàn bộ nhân lực Công an P.Lê Đại Hành

Sáng 27.7, một lãnh đạo Công an Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, cơ quan y tế vừa phát hiện một cán bộ Công an P.Lê Đại Hành nghi mắc Covid-19

UBND Q.Hai Bà Trưng sau đó đã quyết định tạm phong tỏa trụ sở Công an P.Lê Đại Hành tại số 41 đường Nguyễn Đình Chiểu để phun khử khuẩn, thực hiện các biện pháp y tế

Theo lãnh đạo Công an Q.Hai Bà Trưng, ngoài việc tạm phong tỏa trụ sở, lực lượng chức năng còn cho cách ly toàn bộ 24 cán bộ, chiến sĩ, lãnh đạo Công an P.Lê Đại Hành tại trụ sở để đảm bảo an toàn.

“Công an Q.Hai Bà Trưng đã phân công 20 cán bộ về hỗ trợ điều hành, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong lúc nhân lực P.Lê Đại Hành cách ly chống dịch”, lãnh đạo Công an Q.Hai Bà Trưng cho hay.

Liên quan đến sự việc này, một lãnh đạo UBND P.Lê Đại Hành Cho biết, ngoài cán bộ của Công an P.Lê Đại Hành, ca nghi nhiễm còn tiếp xúc thêm với nhiều người dân.

Trong tối 26.7, lực lượng y tế đã lấy mẫu xét nghiệm cho tổng cộng 35 người liên quan, gồm cán bộ, lãnh đạo Công an P.Lê Đại Hành và người dân.