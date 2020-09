Một cảnh sát cơ động bị xe vi phạm tông tử vong

Theo thông tin từ Công an H.Yên Dũng (Bắc Giang), chiều tối 14.9, chiến sĩ Nguyễn Văn Mạnh (23 tuổi, trú H.Lục Nam, Bắc Giang; công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Giang) đã bị một tài xế xe bán tải không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra tông tử vong tại chỗ.

Vụ việc xảy ra khi chiến sĩ Mạnh cùng đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang làm nhiệm vụ trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang , đoạn qua địa phận H.Yên Dũng. Theo Công an H.Yên Dũng, sau khi tông chiến sĩ Mạnh và bỏ chạy, tài xế xe bán tải đã đến cơ quan công an trình diện.