Cháy dữ dội trên núi Cô Tô ở An Giang kèm theo tiếng nổ lớn

Tối 26.4, ông Nguyễn Văn Bé Tám, Chủ tịch UBND H.Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết, đám cháy lớn xảy ra ở khu vực núi Cô Tô, thuộc xã Núi Tô, H.Tri Tôn. Do lửa lớn, đá nổ, rơi từ trên cao xuống nên đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, các ngành tham gia chữa cháy đã thống nhất rút quân để đảm bảo an toàn cho lực lượng.

Đám cháy ở khu vực núi Cô Tô thuộc xã Núi Tô, H.Tri Tôn, tỉnh An Giang lan rộng. Địa hình đồi núi khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn

Theo lãnh đạo H.Tri Tôn, khoảng 10 giờ cùng ngày đám cháy xuất hiện ở khu vực Kẹt Càng Đước thuộc ấp Tô Thuận, xã Núi Tô, H.Tri Tôn. Do tình trạng khô hanh, gió khiến việc chữa cháy khó khăn, đám cháy lan nhanh.

Để chữa cháy, huyện huy động hơn 150 người thuộc nhiều lực lượng như kiểm lâm, quân sự, công an, chính quyền địa phương và người dân tham gia chữa cháy. Các lực lượng chữa cháy đã điều 2 xe tải chở nước, 15 máy chữa cháy đeo vai, 3 máy bơm nước khu vực đồi núi và 350 can nhựa tiếp tế nước.

Tuy nhiên, đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày đám cháy càng phức tạp, lửa lớn cộng với địa hình đồi núi, phải xách tay từng can nước lên núi, đồng thời đá nổ, rơi từ trên cao xuống nên các lực lượng quyết định dừng chữa cháy để đảm bảo an toàn cho những người tham gia chữa cháy.

Hình ảnh đám cháy lớn, khói bốc cao trên núi Cô Tô, thuộc xã Núi Tô, H.Tri Tôn, tỉnh An Giang

Ông Nguyễn Văn Bé Tám cho biết: "Do địa hình núi phức tạp, lửa rất lớn, đá nổ có thể do bom đạn còn sót trong chiến tranh bị lửa kích nổ nên cuối buổi chiều, chúng tôi thống nhất rút quân để đảm bảo an toàn cho lực lượng. Đám cháy xuất phát từ đám cỏ khô trên núi, khu vực cháy không có rừng, chủ yếu là đá và cây cỏ. Chưa xác định được diện tích bị cháy. Khu vực cháy không có nhà dân".

Để hạn chế đám cháy lan rộng, lực lượng chữa cháy đã cắt đường băng để khoanh vùng cháy.

Do địa hình cháy ở vùng núi cao nên người dân cách xa khu vực cháy có thể nhìn thấy đám cháy. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, đám cháy vẫn đỏ rực một vùng trời.

Dự kiến sáng sớm mai (27.4), lực lượng chức năng sẽ tiếp tục chữa cháy.