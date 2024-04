Về An Giang tham gia lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam

Thông tin từ UBND tỉnh An Giang cho biết, đến hết tháng 3.2024, ước toàn tỉnh đón 4,1 triệu lượt khách tham quan, du lịch, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 46% so với kế hoạch năm 2024. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 4.500 tỉ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ và đạt 73% so với kế hoạch cả năm.