Một cháu bé bị thương do đồ chơi phát nổ

Chiều nay 15.8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận bệnh nhi T.Đ.T.K. (8 tuổi, ngụ xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương do đồ chơi phát nổ.