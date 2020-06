Một công an viên bị đâm tử vong do mâu thuẫn trên Facebook

Do mâu thuẫn và cự cãi qua lại trên Facebook, khoảng 16 giờ ngày 13.6, Nguyễn Đình Đông (19 tuổi) và Đ.X.H (cùng trú tại thị trấn Nhơn Hòa) hẹn gặp Hoàng Vĩnh Phú (27 tuổi, trú tại xã Ia Phang, H.Chư Pưh) để giải quyết.

Khi gặp nhau, sau một hồi cãi vã, Đ.X.H và Nguyễn Đình Đông xảy ra xô xát, đánh nhau với Phú. Thấy vậy, anh trai Phú là Hoàng Vĩnh Độ (31 tuổi) đã cầm dao lao vào đánh trả H. và Đông.

Hậu quả, H. bị đâm trọng thương. Dù được mọi người khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế H.Chư Pưh nhưng H. đã tử vong vì vết thương quá nặng. Đông cũng bị đâm vào bụng, hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Gia Lai. Theo các bác sĩ, vết thương không quá nặng và được cấp cứu kịp thời nên chưa ảnh hưởng đến tính mạng.

Sau khi gây án, hai anh em Độ, Phú đã trốn khỏi địa phương. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời kêu gọi, động viên gia đình đưa hai anh em Độ, Phú ra đầu thú.

Theo báo cáo ban đầu của Công an H.Chư Pưh gửi UBND huyện này, nguyên nhân ban đầu của vụ việc nói trên là do có mâu thuẫn trên Facebook nên dẫn đến xô xát, đánh nhau. Cũng theo báo cáo, Đ.X.H là công an viên thị trấn Nhơn Hòa, H.Chư Pưh.