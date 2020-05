Ninh Thuận: Xô xát ở bar lúc 0 giờ, 1 người bị đâm chết

Ngày 21.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp tục lấy lời khai 9/12 nghi can liên quan đến vụ án mạng xảy ra lúc 0 giờ ngày 20.5 tại quán bar nằm trên đường Trần Quang Diệu, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Đường Lê Hồng Khoa tại Cơ quan điều tra Ảnh: Thiện Nhân

Theo Cơ quan CSĐT, tối 19.5, Đường Lê Hồng Khoa (20 tuổi, ở P.Đô Vinh, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) cùng nhóm bạn (10 nam và 1 nữ) đến một bar nằm trên đường Trần Quang Diệu (TP.Phan Rang - Tháp Chàm) uống nước.

Khi vào quán, Khoa nhìn thấy một nam thanh niên mặc áo đỏ đang nhảy trên sàn nhảy và thanh niên này dùng tay phải khiêu khích Khoa.

Đến 0 giờ ngày 20.5, Khoa cùng nhóm bạn ra về, khi đến sảnh bên trong quán thì thanh niên mặc áo đỏ (chưa rõ danh tính) cùng với Võ Ngọc Lượm (27 tuổi) và Võ Ngọc Hoàng (24 tuổi, em Lượm cùng ở P.Đông Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) đi theo gây sự nhưng Khoa nói: "Hôm nay sinh nhật bạn gái nên em không muốn gì hết". Khoa vừa nói dứt lời thì thanh niên áo đỏ túm cổ áo, dùng tay phải đánh mạnh vào mặt Khoa.

Từ trái qua: Bình, Hòa và Khoa được gia đình đưa đến công an trình diện Ảnh: Thiện Nhân

Bị đánh bất ngờ, Khoa rút dao bấm trong túi quần đâm vào thanh niên áo đỏ nhưng người này né được. Cùng lúc Lượm và Hoàng xông đến thì bị Khoa đâm trúng người

Sau đó, nhóm Khoa cầm hung khí xông vào thì Hoàng (bị thương ở bụng) và thanh niên áo đỏ bỏ chạy vào phía trong quán bar; còn Lượm bị nhóm Khoa đâm nhiều nhát vào người tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, nhóm của Khoa và thanh niên áo đỏ rời khỏi hiện trường; Hoàng được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận cấp cứu.

Được sự vận động của công an địa phương và gia đình, 9/12 nghi can, trong đó có Đường Lê Hồng Khoa, Trần Đạt Nguyên Bình (20 tuổi, ở P.Bảo An) và Nguyễn Thái Hòa (20 tuổi, ở P.Phước Mỹ) đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận trình diện, khai báo toàn bộ sự việc.