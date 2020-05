Sát hại vợ rồi dựng hiện trường giả ‘giết người, cướp tài sản’

Sáng 20.5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, liên quan đến vụ sát hại vợ là chị Phạm Thị Tuyết (31 tuổi) rồi cướp nhiều tài sản, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự chồng chị Tuyết là Phạm Văn Tới (31 tuổi, ngụ P.An Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) để điều tra.

Theo Công an Quảng Nam, tại cơ quan điều tra Tới khai nhận đã bóp cổ, nhận đầu vợ vào thau nước trong lúc chị Tuyết đang gội đầu.

Công an xác định nạn nhân Tuyết chết do ngạt nước , phù hợp với lời khai của Tới. Một số tài sản trên người nạn nhân gồm dây chuyền, nhẫn vàng cũng đã được công an thu giữ.