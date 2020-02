Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều tra vụ chồng chích điện sát hại vợ nghi vì mâu thuẫn

Ngày 4.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạm giữ hình sự nghi can Võ Văn Đồng (58 tuổi, ngụ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) để điều tra việc nghi phạm này chích điện sát hại vợ , bà L.T.Ngát (52 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, sáng 3.2, Công an thị trấn Long Hải nghe thông tin bà Ngát tử vong tại nhà riêng nên tiến hành kiểm tra. Qua đó, Công an thị trấn Long Hải phát hiện phía sau cổ nạn nhân có một vết bỏng.

Làm việc với công an, ông Đồng cho biết khuya 3.2 có nghe tiếng động phía sau nhà nhưng đi kiểm tra thì không phát hiện gì. Do ông Đồng không ngủ chung trong phòng với bà Ngát nên không biết nạn nhân tử vong, đến sáng 3.2, cả nhà thức dậy mới phát hiện vụ việc.

Ngay sau đó, Công an thị trấn Long Hải báo cáo vụ việc cho Công an huyện Long Điền để phối hợp điều tra.

Tại nhà ông Đồng, lực lượng công an phát hiện có một bộ chích điện. Ông Đồng cho biết đó là dụng cụ để chích heo cho chết trước khi làm thịt.

Xác định khả năng bà Ngát tử vong do giật điện nên Công an huyện Long Điền đã bàn giao ông Đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra theo thẩm quyền. Tại đây, bước đầu ông Đồng khai nhận do mâu thuẫn trong cuộc sống, ông sát hại vợ bằng cách chích điện.