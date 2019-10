Vụ 3 người tử vong vì bị điện giật: Điện lực Bến Tre nói gì?

Theo quyết định của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương sẽ giữ chức Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng , trong khi Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.