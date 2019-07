Một công nhân bị máy trộn cám cuốn tử vong ở An Giang

Anh Nhật là công nhân chi nhánh Công ty CP XNK thủy sản Cửu Long tại An Giang (trong KCN Bình Long, xã Bình Long, H.Châu Phú, An Giang). Đại diện Liên đoàn Lao động TP.Long Xuyên đã trao 2 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Nhựt. Công ty CP XNK thủy sản Cửu Long An Giang đã lo chi phí mai táng và hỗ trợ bước đầu cho gia đình anh 50 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 13.7, anh Nhựt đổ nguyên liệu vào máy trộn cám để chế biến thức ăn thủy sản. Sau đó, những công nhân khác phát hiện anh Nhựt bị cuốn vào trục máy trộn cám

Tại hiện trường, anh Nhựt bị cuốn vào trục máy nằm trên cao nên lực lượng cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh An Giang (trạm đặt tại H.Châu Phú) phải từng bước dùng đến máy hàn điện để cắt trụ và kích trục máy trộn cám lên, nếu không nạn nhân sẽ bị nghiền nát.

Hơn 5 tiếng đồng hồ sau, lực lượng mới đưa được anh Nhựt ra khỏi trục máy, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.