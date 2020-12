Một giáo viên bị lừa hơn 1 tỉ đồng từ thủ đoạn 'lệnh bắt khẩn cấp'

Ngày 1.12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị chị Trần Thị T.T. (40 tuổi, giáo viên một trường THPT ở H.Diễn Châu, Nghệ An) và đang điều tra vụ lừa đảo, chiếm đoạt của chị T. hơn 1 tỉ đồng trong tài khoản. Số tiền này vợ chồng chị tích cóp từ nhiều năm qua.