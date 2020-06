Giả danh 'doanh nhân Mỹ', lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của các quý bà

Chiều 11.6, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Hằng (32 tuổi, ngụ P.Quán Bàu, TP.Vinh) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản