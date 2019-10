Một giáo viên vay tiền trên mạng, cả trường bị khủng bố đòi nợ

Ngày 25.10, thầy Thi Văn Trí, Hiệu trưởng Trường THPT - THCS Lý Văn Lâm (TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) cho biết: "Khoảng 8 giờ ngày 23.10, tôi nhận được số điện thoại gọi vào máy bàn đòi nợ của cô giáo L. nhưng tôi chưa biết đầu đuôi ra sao để trả lời. Bị gọi liên tục, buộc tôi rút dây cáp điện thoại bàn để làm việc. Nhưng từ chiều qua (24.10) đến sáng nay, họ không gọi nữa".

Cũng theo lời thầy Trí, thì có nữ giáo viên của trường vay tiền qua mạng, nên mới xảy ra cớ sự như vậy. "Cô ấy vay chỉ mấy triệu, nhưng vay nhiều nơi và lãi suất nghe nói khá cao. Mấy tháng nay không trả lãi nên chủ nợ manh động như thế".

Giáo viên cầu cứu công an

Theo đó, bắt đầu từ ngày 23.10 đến nay, cán bộ quản lý và giáo viên Trường THPT - THCS Lý Văn Lâm liên tục bị đòi nợ. Ngay sau đó, 1 tài khoản facebook tên Nguyễn Trung Thành đăng tải thông tin cô giáo L.T.T.L. là con nợ, và đăng hình ảnh riêng tư của giáo viên lên mạng xã hội. Tiếp đến là những hình ảnh, số chứng minh nhân dân của đồng nghiệp cô L. cũng bị đăng tải với nội dung đề nghị họ tác động cô L. trả nợ.

Ngày 25.10, 4 giáo viên vô cớ bị "khủng bố" vì đồng nghiệp nợ tiền đồng ký tên yêu cầu Công an TP.Cà Mau can thiệp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tư cách người giáo viên.

Cô giáo Đ.T.N.H, 1 trong 4 cô giáo bị khủng bố đòi nợ qua mạng xã hội facebook, zalo, điện thoại di động, nói: “Ngày 23.10, khi sự việc xảy ra, chúng tôi nhờ đến cán bộ công an phụ trách trường học và đã trình báo với Công an xã Lý Văn Lâm. Họ mời chúng tôi đến cơ quan, ghi biên bản...".

Theo đơn yêu cầu gửi đến Công an TP.Cà Mau, từ 11 giờ ngày 23.10, hàng loạt cú điện thoại (từ số máy 0993.436..., 0994.402....) gọi đến, không xưng danh tánh, hăm doạ với lời lẽ khó nghe là yêu cầu cô L.T.T.L trả nợ.

Tương tự, cô D.T.N.H. bức xúc về tài khoản facebook có tên Nguyễn Trung Thành đăng tải “cảnh giác lừa đảo - trốn nợ” với hàng loạt hình ảnh, số chứng minh nhân dân của cô và với những dòng chữ lăng mạ, xúc phạm danh dự trên mạng xã hội.

Trong khi cô giáo N.T.K.T thì vô cùng tức giận cho biết: “Tài khoản facebook đó còn nói chúng tôi là “đồng loã” với cô giáo L.T.T.L lừa đảo, nhưng chúng tôi không liên quan gì đến việc cô L. vay tiền, mắc nợ”.

Còn cô P.T.N.N kể: “Không dừng lại ở đó, những số điện thoại lạ cứ liên tục gọi đến, có khi vài trăm cuộc gọi, với lời lẽ thô tục, đe doạ đã làm đảo lộn sinh hoạt, giảng dạy, nhưng khi chặn số điện thoại này lại có số khác gọi đến".

Đồng thời cô giáo Đ.T.S bộc bạch: “Chúng tôi đã bị xúc phạm danh dự, mất rất nhiều thời gian vô ích, bị kích động tinh thần, không an tâm công tác. Chúng tôi phải cầu cứu cơ quan chức năng, công an để can thiệp, bảo vệ quyền lợi và hình ảnh người giáo viên khi bị xúc phạm nghiêm trọng”.

Hiện cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ đòi nợ khủng bố qua điện thoại hàng loạt, dù nhiều giáo viên không liên can.