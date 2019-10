Một khách hàng Nghệ An trúng giải Jackpot trị giá hơn 80 tỉ đồng

Sáng 15.10, tại Nghệ An, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải cho người may mắn trúng giải Jackpot 1 (sản phẩm Power 6/55) trị giá 80,834 tỉ đồng. Người trúng giải lần này là ông L., ngụ tại tỉnh Nghệ An.