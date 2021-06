Một nữ thẩm phán ở Hải Phòng bị tạt chất bẩn trên đường đi làm

Sáng 16.6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hải Phòng, cho biết đang phối hợp với Công an Q.Hải An làm rõ việc bà H., thẩm phám Tòa án gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.Hải Phòng) bị 3 kẻ lạ mặt tạt chất bẩn vào người.