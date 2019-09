Một phạm nhân tử vong vì bị cánh quạt tự chế 'chém' tại xưởng đá

Tối 21.9, thông tin từ Công an xã Yên Lâm (huyện Yên Định, Thanh Hóa) cho biết, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và đang phối hợp để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân cái chết của phạm nhân P.T.M (32 tuổi, quê tại Hà Nội) đang thụ án tại Phân trại số 1, thuộc Trại giam số 5 (Bộ Công an), đóng tại huyện Yên Định.

Thông tin ban đầu cho biết, sáng 21.9, phạm nhân M., được đưa đến làm việc trong xưởng chế tác đá của Công ty CP Phú Thắng (đóng tại thôn Phúc Chí, xã Yên Lâm, huyện Yên Định).

Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, do trời nóng nên phạm nhân M., điều chỉnh chiếc quạt tự chế (loại quạt công nghiệp) hướng về vị trí nơi làm việc cho mát. Tuy nhiên, do chỗ để không chắc chắn nên chiếc quạt đổ ập xuống đầu phạm nhân M., cánh quạt "chém" nhiều nhát vào người nạn nhân gây thương tích nặng.

Ngay sau đó, nhiều người có mặt tại hiện trường đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, phạm nhân M. đã tử vong chiều cùng ngày.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an xã Yên Lâm và Công an huyện Yên Định đã có mặt bảo vệ hiện trường. Vụ việc đã được chuyển cho Phòng PC01 Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra , làm rõ.